Минская милиция напомнила оппозиции о незаконности мероприятия от 24 ноября

По имеющейся информации, представители ряда оппозиционных политических партий и радикальных движений призывают граждан собраться 24 ноября на Октябрьской площади в столице для проведения массовой акции.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Минска, начальника милиции общественной безопасности:

В связи с этим ГУВД Мингорисполкома заявляет, что данное мероприятие нарушает действующее законодательство Республики Беларусь, а значит, его организаторы и участники могут быть привлечены к административной, а при определенных последствиях - и к уголовной ответственности.



Минская милиция готова обеспечить правопорядок 24 ноября в полном объеме. Стражи порядка будут действовать строго в соответствии с законодательством, сообщает ctv.by со ссылкой на заявление заместителя начальника ГУВД.