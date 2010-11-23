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Минская милиция напомнила оппозиции о незаконности мероприятия от 24 ноября

23 ноября 2010 14:12
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По имеющейся информации, представители ряда оппозиционных политических партий и радикальных движений призывают граждан собраться 24 ноября на Октябрьской площади в столице для проведения массовой акции.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Минска, начальника милиции общественной безопасности:
В связи с этим ГУВД Мингорисполкома заявляет, что данное мероприятие нарушает действующее законодательство Республики Беларусь, а значит, его организаторы и участники могут быть привлечены к административной, а при определенных последствиях - и к уголовной ответственности.

Минская милиция готова обеспечить правопорядок 24 ноября в полном объеме. Стражи порядка будут действовать строго в соответствии с законодательством, сообщает ctv.by со ссылкой на заявление заместителя начальника ГУВД.

# общество

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