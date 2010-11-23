Международные эксперты в области атомной энергии презентовали новейшую обучающую систему для белорусских специалистов

Если говорить простым языком, компьютерная спецпрограмма будет работать по системе «все включено».

С ее помощью можно будет не только обучать студентов — в перспективе сотрудников белорусской АЭС, но и повышать квалификацию специалистов. Система, что называется, уже «обкатана» в Европе и не единожды получала положительные отзывы международных экспертов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». .

Андей Федоренко, эксперт (Украина):

Ее представляли на собраниях МАГАТЭ в Вене, на различных международных встречах, и она везде получила высокую оценку экспертов. Преподавателям, которые сюда приехали, безусловно, нужно получить такую систему в качестве инструмента для обучения студентов, будущих работников АЭС.

Сергей Горин, ведущий инженер отдела Дирекции строительства атомной электростанции:

Хорошо на самом деле, что активно проходит обучение, люди интересуются. Я думаю, это очень полезно и очень важно. Раз были вопросы, значит, людям интересно, тем более, отрасль для РБ новая — АЭС у нас не было еще, поэтому всему надо учиться.