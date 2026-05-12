В студотрядах стартует трудовой семестр – как начинается трудовой путь молодежи

Похоже, тренд на ранний профессиональный старт только набирает обороты. Пока одни планируют летний отдых, у студотрядовцев начинается горячий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году для молодежи подготовлено почти 63 тысячи рабочих мест на почти двух тысячах объектов по всей стране.

Трудовой семестр уже начался. Стройки, железная дорога, крупные социальные и инфраструктурные проекты – отряды работают по всей Беларуси, в том числе на знаковых объектах. Среди них – Национальный исторический музей в Минске и центр патриотического воспитания в Брестской крепости. И это уже давно не просто «летняя подработка», а возможность получить первый серьезный опыт и заработать.