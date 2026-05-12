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В студотрядах стартует трудовой семестр – как начинается трудовой путь молодежи

12 мая 2026 18:55
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Похоже, тренд на ранний профессиональный старт только набирает обороты. Пока одни планируют летний отдых, у студотрядовцев начинается горячий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году для молодежи подготовлено почти 63 тысячи рабочих мест на почти двух тысячах объектов по всей стране.

Трудовой семестр уже начался. Стройки, железная дорога, крупные социальные и инфраструктурные проекты – отряды работают по всей Беларуси, в том числе на знаковых объектах. Среди них – Национальный исторический музей в Минске и центр патриотического воспитания в Брестской крепости. И это уже давно не просто «летняя подработка», а возможность получить первый серьезный опыт и заработать.

Юлия Мычка – о том, как у молодежи начинается трудовой путь.

В студотрядах стартует трудовой семестр – как начинается трудовой путь молодежи-2

Выпускник третьей гимназии Артур Ермоленко сегодня завершает свою двухнедельную вахту в качестве почтальона. Вместе с ним в сервисном отряде на базе почтовых отделений трудятся еще 19 ребят. Работа хоть и не требует большой физической силы, но накладывает серьезную ответственность. За смену через руки бойца проходит несколько сотен отправлений.

Первый раз бойцовку Артур надел в прошлом году. Работал на стройке – укладывал тротуарную плитку. За сезон заработал свои первые в жизни деньги. Это были тяжелые квадратные метры, мозоли и уважение к физическому труду. Но в целом опыт понравился. В этом году повторить его не помешали даже серьезные обстоятельства. Артур планирует поступать в Академию МВД. Впереди вступительная кампания. Лето будет напряженным, но даже этот факт не остановил перед возможностью подработать.

В студотрядах стартует трудовой семестр – как начинается трудовой путь молодежи-4

Артур Ермоленко, учащийся Могилевской гимназии №33:
Есть собственный заработок – мы становимся не такими зависимыми от родителей. Получается физическая нагрузка – тоже так пассивно занимаемся спортом. Конкретной цели потратить у меня нет, ну, как минимум, своим братьям, сестрам куплю вкусняшки какие-нибудь.

В студотрядах стартует трудовой семестр – как начинается трудовой путь молодежи-6

Студенты помогают сотрудникам почты справляться с пиком нагрузки в весенне-летний период. Оплата почасовая – почти 7 рублей в час. Рабочий день длится 3-4 часа.

Подробнее смотрите в видео.

# Молодежь Беларуси

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