Минск готовится ко Дню города

Для минчан и гостей столицы будет работать порядка 10 праздничных площадок, и это не считая концертов в каждом районе.

Стартом городских торжеств 10 сентября станет финал конкурса «Мисс Минск-2009». Лучших в своей профессии определит конкурс «Минский мастер».

Основные же мероприятия начнутся 12 сентября у стелы «Минск город-герой», и растянутся по всему проспекту Победителей до минской ратуши. Концерты, народные гулянья, а также спортивный марафон на новой велодорожке - это 27 километров через три района столицы.

Еще одним сюрпризом станет новый горнолыжный центр в Кунцевщине. Три горы различной высоты рассчитанны не только на зимние виды спорта.

На ярмарке промышленных достижений, у национальной библиотеке представят лучшую продукцию столичных предприятий. Завершится праздник красочным фейерверком в десять вечера. Организаторы убеждают - скучно не будет.