Бармен отеля в Барановичах приговорена к 7 годам лишения свободы за сутенерство

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 25 августа отклонила кассационную жалобу осужденной, приговор вступил в законную силу.

«Работая барменом в одном из отелей города, она с сентября по декабрь 2008 года путем убеждений и обещаний высоких заработков вовлекла в занятие проституцией в отеле трех находящихся в тяжелом материальном положении молодых женщин, в том числе свою родную сестру», - сообщила старший помощник прокурора Брестской области Ольга Дмитрук.

Сформировав группу женщин, желающих заниматься проституцией, бармен организовывала их встречи с мужчинами, большинство из которых были постояльцами отеля. Они обращались к бармену для вызова проституток, после чего получали от нее номера телефонов либо она сама звонила женщинам и назначала время и место встречи с клиентом.

В начале мая 2009 года преступная деятельность сутенерши была пресечена.

Приговором суда Барановичского района и города Барановичи от 9 июля 2009 года она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 171 («Использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией») и ч.1 ст. 171-1 («Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией»). Ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима, сообщает БЕЛТА.