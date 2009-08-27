Встреча родственников, разделенных войной

Встреча проходит при посредничестве Красного Креста. Официальный Пхеньян принял предложение Южной Кореи провести такие переговоры на горном курорте Кымгансан (КНДР). Встреча продлится три дня.
«Многие рассчитывают на возобновление встреч родственников, — сообщил глава Красного Креста Южной Кореи Ким Ен Чер. — Мы намерены вовлечь в программу наибольшее количество людей, это касается и встреч».
По южнокорейским оценкам, около 600 тысяч граждан Южной Кореи имеют родственников на Севере. Из-за преклонного возраста число родных и близких с обеих сторон, которые так и не смогли на протяжении последних более чем 50 лет увидеть друг друга, быстро сокращается, пишет «Рэспублiка».