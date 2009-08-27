Встреча родственников, разделенных войной

В Косоне пройдет встреча, на которой будет обсуждаться возможность возобновления встреч родственников из разделенных Корейской войной 1950-53 гг. семей.

Встреча проходит при посредничестве Красного Креста. Официальный Пхеньян принял предложение Южной Кореи провести такие переговоры на горном курорте Кымгансан (КНДР). Встреча продлится три дня.

«Многие рассчитывают на возобновление встреч родственников, — сообщил глава Красного Креста Южной Кореи Ким Ен Чер. — Мы намерены вовлечь в программу наибольшее количество людей, это касается и встреч».

По южнокорейским оценкам, около 600 тысяч граждан Южной Кореи имеют родственников на Севере. Из-за преклонного возраста число родных и близких с обеих сторон, которые так и не смогли на протяжении последних более чем 50 лет увидеть друг друга, быстро сокращается, пишет «Рэспублiка».