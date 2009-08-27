Эксперты доказали принадлежность найденных фрагментов черепа журналисту Гонгадзе

По словам адвоката, в настоящее время часть исследований уже проведена, по результатам чего подтвердилась принадлежность обнаруженного черепа телу Георгия Гонгадзе.

Вместе с тем еще предстоит проведение экспертизы ДНК в зарубежном учреждении при участии украинских экспертов. Вероятнее всего, эту экспертизу будут проводить в США.

Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Киевом был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать исчезнувшему журналисту.

По результатам расследования в марте 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Георгия Гонгадзе трех бывших сотрудников департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины, назначив им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет каждому.

Еще один подозреваемый в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе бывший начальник главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач, находился в розыске с 2005 года и был задержан сотрудниками СБУ и Генпрокуратуры Украины 21 июля текущего года на территории одной из областей Украины. В настоящее время он находится под арестом и усиленной охраной, дает показания, при этом на время досудебного следствия отказался от услуг адвоката, передает БЕЛТА.