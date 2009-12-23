«Минск-Арена» готовится к открытию

На самой большой спортивной и концертной площадке страны наводят последний лоск и проверяют оборудование.

Многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена» по своей вместимости войдет в тройку ледовых площадок Европы. На велодроме уже тренируются. На финальной стадии – ввод главной арены на 15 тысяч мест и конькобежного трека с трибунами на 3 тысячи зрителей. Комплекс уникален не только своими габаритами но технологиями, тем как строился.

Павел Шабан, монтажник:

– При монтаже конструкции для операторского оборудования под куполом арены, инструмент буквально приходилось привязывать к рукам-ногам, чтобы он не упал на ледовое покрытие с 30-метровой высоты. На самом деле, «Арена» – очень сложный объект с технической точки зрения, но она и является для нас самым любимым объектом.

Технологии действительно уникальны. Причем не только для Беларуси, но и всего постсоветского пространства. Все продумано для комфорта, как спортсменов, так и зрителей. Вот 30-тонный Медиакуб. В конструкции установлены многометровые мониторы, механизм позволяет ей свободно опускаться на лед и подниматься к куполу. По обе стороны будут работать рестораны. Причем соревнования можно наблюдать, не покидая столик.

Особый интерес представляют так называемые элементы-трансформеры. Первые восемь рядов сидений можно трансформировать в единую стенку. Дело в том, что здесь внутри они полые, есть колесики и электропривод. За счет этого можно значительно увеличить площадь ледовой арены.

26 декабря чтобы проверить «Арену» в действии – свет, звук, лед, конькобежные дорожки – здесь проведут тестовые испытания. Со спортсменами и зрителями. 15 тысяч человек увидят буквально все от выступления фигуристов до состязаний по керлингу.

Михаил Юспа, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

– Безусловно, мы не оставим зрителей безучастными в проведении спортивных состязаний. Здесь будут проведены соревнования нашего хоккейного клуба «Юность» (Минск). И детской юношеской школы по хоккею. На велотреке пройдут соревнованию по велосипедному спорту. Все тренажерные залы, также, будут загружены, в хореографическом зале брейк-данс коллектив покажет свое мастерство.

Готовый спорткомплекс сможет принимать соревнования по 28 видам спорта. Ледовая арена выбрана главной площадкой Чемпионата мира по хоккею 2014 года. Показательно, что объект можно будет задействовать не только для спортивных, но и коммерческих целей. Проектом предусмотрены точки общепита, многоуровневых стоянок, площадка легко превращается в сценическую. Уже в следующем году здесь намечено провести финал детского Евровидения.