На круглосуточный режим работы перешли экологи и сотрудники ГАИ

В предпраздничные дни в пригородных лесах традиционно ожидают атаки браконьеров. Спецпосты на обочинах работают уже вторые сутки. Особое внимание мобильные экипажи в этом году уделят въездам в столицу.

Они выходят с жезлом против браконьера с топором. Со вчерашнего дня пригородные леса патруль взял в плотное кольцо. Особое внимание – грузовикам. Несмотря на символические цены на новогодние деревья, охотников за ними меньше не становится. Нечистых на руку Санта Клаусов и Дедов Морозов вычисляют по документам.

Легальность новогоднего груза можно подтвердить чеком или накладной. Иначе – штраф, который обойдется раз в 20 дороже законной покупки ели. Если же за топор взялся предприниматель, ценник подскочит до семи миллионов рублей.

Попадаются редко, но метко. Если в багажнике нелегальная колючая улика, отвертеться от штрафа практически невозможно. Опытный правоохранитель таких видит за версту. Любого нарушителя, не только браконьера, можно вычислить на психологическом уровне.

Вырубить елку в лесу традиция устаревшая. Но искоренить ее до сих пор не получается. Ущерб от браконьерства до сих пор – особая статья расхода лесничеств. В выходные дни плотность экологических постов на квадратный километр трасс увеличится в разы. Да и сегодня проскользнуть мимо патруля не так просто. Одним словом, такая авантюра не стоит ни нервов, ни тем более потенциального штрафа.