В бобруйской колонии для несовершеннолетних открыли собственный кукольный театр

Это первый подобный эксперимент в республике.

Последняя репетиция перед спектаклем. Волнуются все. Руководитель проекта рассказала, что начинать было трудно. Сначала воспитанникам нужно было рассказать вообще, что такое театр. Ведь большинство актёров, которые сегодня играют на сцене, в настоящем кукольном театре не были ни разу.

Вадим Радионов в колонию попал 2 года назад. О прошлом вспоминает с неохотой, зато о своем актерском настоящем говорит взахлеб. В этом спектакле Вадим играет Бабу Ягу. Мужских ролей на всех не хватило. Его персонаж один из главных и воплощает само зло. Но юному актеру, который, как и большинство других в этой колонии, сам не раз балансировал на грани добра и зла, вжиться в эту роль труда не составило.

Федор Заяц, заместитель начальника воспитательной колонии №2:

– 90% участников нашего коллектива уже мечтают, освободившись, создать что-то подобное. Пускай это будет не профессиональная сцена, творческий коллектив где-то на работе, но они заразились уже этой идеей.

Этот спектакль – для юных актеров не просто игра. Еще вчера в реальной жизни они жонглировали человеческими судьбами. А сегодня их герои заставляют плакать и смеяться зрителя.