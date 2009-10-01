Минск 1 октября

Утром на обочину Минской кольцевой выпал непристёгнутый железный пассажир.

В МИНСКЕ ЭКСКАВАТОР СТАЛ ПРИЧИНОЙ СТОЛКНОВЕНИЯ СРАЗУ ШЕСТИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

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АНГЛИЙСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ НА УЛИЦАХ МИНСКА

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НЕЗАТЕЙЛИВАЯ МОЗАИКА НА УЛИЦЕ ЧКАЛОВА

Пешеходную зону проложат от пересечения с улицей Воронянского до моста. Общая протяжённость – два километра. Ждать осталось недолго. Через месяц минчане совершат первый променад по новому бетонному ковру. И если квадратная форма для плитки не совсем обычная, то цветовая гамма традиционная.

ДОМА-ПРИЗРАКИ НА УЛИЦЕ СМОЛЕНСКОЙ

Хутор не первый год в ожидании приговора. Непонятно, дома держат под места для новостроек или ждут реконструкции? Кто в теремочке живёт, мы так и не узнали. В администрации Ленинского района ответили, что дома у них в списках не значатся. Получается, дома – призраки. На карте Минска, как выяснилось, их тоже нет. А вот на дорогой земле в центре столицы, здания занимают ценную территорию, на которой могли бы расположиться действительно нужные объекты.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТОЛИЦЫ

Оно вызвало небывалый ажиотаж в проектной организации «Минскградо». В течение 10 дней с утра до вечера минчане выстраивались в очередь, чтобы узнать судьбу своего дома, района и просто любимых уголков города. Посетителей не оставили один на один с картами и схемами. Сразу несколько архитекторов отложили основные обязанности и ответили на самые неожиданные вопросы посетителей.

В МИКРОРАЙОНЕ КАМЕННАЯ ГОРКА БЛАГОУСТРОЕНЫ ПЕРВЫЕ ДВОРЫ

Пока на окнах нет штор, а подъезды пусты, детские карусели и скамейки уже готовы принять новосёлов. Полсотни человек работали на благоустройстве одного двора. К заселению готовы уже 22 дома. Подземные многоярусные гаражи рассчитаны на полторы тысячи мест. Два сада, парк и пруд будут радовать любителей пеших прогулок. Здесь же запланированы велосипедные дорожки.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СТОЛИЦЕ

Праздник золотого возраста золотой порой. Главный день для тех, кому ЗА не дал заскучать пожилым минчанам. Ветераны труда, войны и просто пенсионеры сегодня оказались в центре внимания на концерте в Доме Ветеранов. Любители природы смогли бесплатно прогуляться по Ботаническому саду, а ценители искусства – посетить городские музеи. К тем же, кто не смог отправиться на многочисленные мероприятия – праздник пришел в гости.

ОПЕРАТОР СТВ ПРЕЗЕНТОВАЛ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ ФОТОРАБОТ

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ОПРОС

Фото всех участников нашего традиционного опроса можно найти здесь.