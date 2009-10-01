В Гродненской области выявлен новый очаг бешенства

От укусов лесных хищников погибли четыре коровы, более 200 животных находятся на карантине. Ущерб уже оценивают в 100 миллионов рублей.

Ветврач Елена Баль первой забила тревогу. Во время ежедневного объезда пастбищ внимание опытного специалиста привлекла одна из бурёнок.

– Я обнаружила одно животное, которое вело себя неадекватно. Все признаки были на болезнь бешенство. Она бодалась с коровами, прыгала. Наблюдалось слюнотечение, – рассказала ветеринарный врач сельхозпредприятия «Новодевятковичи» Елена Баль.

Уже через 20 минут на место приехали специалисты районной ветеринарной службы. Оценив ситуацию, они поставили неутешительный диагноз.

– Мной был поставлен предварительный диагноз «бешенство». С этого момента мы запретили сдачу молока на молокозавод, организовали пастеризацию молока. Изолировали заболевшее животное, – рассказал главный ветеринарный врач района Николай Крупский.

После подтверждения диагноза в лабораторных условиях, на ферме был объявлен карантин. Всего за неделю погибло четверо животных, их туши были немедленно уничтожены.

Распространение бешенства с фермы полностью исключено. Кроме целого ряда мероприятий по ликвидации очага, которые проводятся специалистами, на въезде установлен шлагбаум, ежедневно меняется дезраствор. Организовано круглосуточное дежурство. Проезд и проход посторонним запрещён.

Причину вспышки заболевания долго искать не пришлось. В регионе только за три последних года популяция потенциальных разносчиков инфекции – волков и лис увеличилась в два раза. При этом, их отстрел почти прекратился. Уже принято решение возобновить выплаты за убитых зверей из местного бюджета.

– За отстреленную лису – 30 тысяч белорусских рублей, или одна базовая величина. За отстрел волка – четыре базовые величины, – уточнил главный ветеринарный врач района Николай Крупский.

Об эффективности такой меры борьбы с опасным заболеванием пока судить рано. А хозяйства подсчитывают убытки.

В целях профилактики медики рекомендуют своевременно прививать домашних питомцев. Избегать контактов с дикими животными. А при укусах немедленно обращаться к врачу.