Мингорисполком: Новая уникальная «Арена» появится в Минске в 2013 году

В гостях у программы «Большой город» начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Юспа.

Екатерина Забенько: Ну и, конечно, хотелось бы подробнее узнать о более далеком, но очень важном для столицы событии. Минск уже начал готовится к Чемпионату мира по хоккею 2014. Что в планах?

Михаил Юспа: Подготовка к Чемпионату ведется очень активно. Разработан рабочий план подготовки к Чемпионату мира по хоккею 2014. Будут построены девять гостиниц, девять транспортных развязок. Будет курсировать скоростной трамвайчик между спортивными объектами. Появится электричка, которая будет ходить от вокзала до Минского моря через «Минск-Арену».

Екатерина Забенько: «Арена» в Чижовке станет вторым местом проведения Чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Успеют ли ее построить, будет ли данный объект соответствовать этому уровню?

Михаил Юспа: Срок сдачи в эксплуатацию «Арены» в Чижовке— 2013 год. Это также будет уникальный объект под названием «Культурно-спортивный развлекательный комплекс». Он будет включать две ледовые арены: одну — на 8 тысяч зрителей, вторую — тренировочную на тысячу мест. Здесь также будет расположен универсальный игровой спортивный зал. Предполагается, что на этой базе будет активно развиваться национальная команда волейбола.

Екатерина Забенько: Похоже, Михаил Борисович, планов у вас много. С каждым городом Минск будет прирастать новыми спортивными объектами. А значит, будет больше и чемпионов, и олимпийских рекордов. А главное, с каждым годом престиж спорта, престиж здорового образа жизни будет расти.

МНЕНИЕ МИНЧАНКИ НА УЛИЦЕ

Хорошо, что у наших детей больше возможностей заниматься спортом. У меня, например, такой возможности не было. Вообще, молодцы. Так держать!