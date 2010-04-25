Мингорисполком: 15 мая около Дворца спорта состоится показательный турнир по корфболу, в котором примут участие зарубежные тренеры и спортсмены

В гостях у программы «Большой город» начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Юспа.

Екатерина Забенько: В сюжете мы увидели, как ребята занимаются таким новым для белорусов видом спорта, как корфбол. Оказывается, подростки им очень интересуются. Однако, видимо, не хватает ни тренеров, ни инвентаря для занятий корфболом.

Насколько вы идете в ногу со временем, когда у молодежи появляются новые интересы в видах спорта?

Михаил Юспа: Конечно, мы стараемся идти в ногу со временем.

Я приглашаю всех желающих 15 мая к Дворцу спорта. Там пройдет показательный турнир по корфболу, в котором примут участие зарубежные тренеры и спортсмены. В перспективе мы будем проводить при их помощи семинары, готовить тренеров, чтобы они развивали эти виды спорта в школьной программе. Я имею в виду внеклассную работу по физическому воспитанию.