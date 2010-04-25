Мингорисполком: В Минске за год проводится около 1700 спортивно-массовых мероприятий городского уровня

В гостях у программы «Большой город» начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Юспа.

Екатерина Забенько: Некоторые наши зрители считают, что спорт и физкультуру нужно больше рекламировать, проводить различные соревнования — городские, районные. Причем каждые выходные и в любую погоду.

ВОПРОС ОТ МИНЧАНИНА НА УЛИЦЕ

В последние годы дети стали хиленькими, не занимаются физкультурой. Спортивная база сегодня хорошая, у нас такой не было — стадионы, площадки, спортзалы... Желания, наверное, нет. Надо больше и чаще рекламировать массовый спорт.

Михаил Юспа: Я полностью согласен с минчанином. Хотелось бы, чтобы у нас больше рекламировались спортивно-массовые мероприятия. Было бы очень хорошо, если бы на телевидении показывались передачи для родителей о том, как прививать любовь к физическому воспитанию, как правильно выполнять различные физические упражнения.

Что касается спортивно-массовых мероприятий, в Минске одномероприятие сменяет другое, причем их уровень очень высок. В Минске за год проводится около 1700 спортивно-массовых мероприятий городского уровня. Практически каждый второй житель Минска активно или в качестве зрителя принимает участие в спортивно-массовых мероприятиях.