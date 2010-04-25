Мингорисполком: Мы совершили опрометчивый шаг, сократив количество занятий физкультурой в школе с трех до двух

В гостях у программы «Большой город» начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Юспа.

ВОПРОСЫ ОТ МИНЧАН НА УЛИЦЕ

Физкультура в школе сегодня преподносится как необязательный предмет. Дети часто просто сидят в раздевалке. К тому же, мало секций.

В школе не хватает занятий по физкультуре. Мой ребенок занимается сначала в общеобразовательной школе, потом в музыкальной, а потом еще и ездит на танцы.

Екатерина Забенько: Михаил Борисович! Как Вы считаете, насколько серьезное внимание нужно уделять занятиям физкультуры в школе? Или же для тех, кто хочет серьезно заниматься спортом, нужно искать подходящие для себя секции? Или все же нужно усиливать базу?

Михаил Юспа: Я считаю, что занятиям физкультуры в школе должно уделяться самое пристальное внимание. Ведь процесс физического воспитания проходит под непосредственным контролем специалиста. Негативные примеры, которые я увидел в сюжете, не делают чести ни руководителям учебных учреждений, ни тем более учителям по физкультуре. Я считаю, что от таких людей нужно избавляться.

Я считаю, что в Минске для детей созданы все условия для занятий спортом. Так, в столице действует девять детско-юношеских клубов физической подготовки (ДЮК ФП), девять физкультурно-оздоровительных центров, более тысячи кружков, 68 детско-юношеских спортивных школ, училище олимпийского резерва, школа высшего спортивного мастерства. Как говорится, было бы желание…

Я считаю, что мы совершили опрометчивый шаг, сократив количество занятий физкультурой в школе с трех до двух. Каким-то образом мы восполнили этот пробел, организовав в школах по субботам внеклассную работу по физическому воспитанию. К тому же, проводится большое количество спортивно-массовых мероприятий. А родителям я бы посоветовал устраивать своих детей в различные спортивные секции.