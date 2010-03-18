В Екатеринбурге открылась выставка самых ужасных подарков

Как сообщили организаторы мероприятия, выяснилось, что женщины ненавидят получать в подарок полотенца, мужчинам не нравится, когда им дарят носки и нижнее белье.

Также в первый день работы выставки будут подведены итоги объявленного ранее конкурса на самый оригинальный подарок. Жюри выбрало около 10 победителей, которые получат в качестве награды билеты на психологические тренинги, где специалисты расскажут, какие именно подарки лучше дарить, как их преподносить и каким образом можно произвести наилучшее впечатление на одариваемого.

Экспонаты для выставки предоставили жители Свердловской области. Среди самых экстравагантных подарков, к примеру, оказался журнал Playboy, который молодому человеку подарили его родители. Передавая этот экспонат, юноша сообщил, что очень смутился, увидев презент, поднесенный отцом и матерью.

Другим нестандартным подарком оказались собственные деньги жительницы Екатеринбурга. Как выяснилось, женщина узнала, что накануне ее дня рождения ее мужа уволили с работы. Тактичная супруга дала мужу деньги на свой подарок, чтобы он не комплексовал. В итоге женщина получила открытку, в которую были вложены ее же деньги, пишет NEWSru.com.

Ученые считают, что для того, чтобы не ошибиться в выборе подарка, нужно учитывать подсознательные реакции человека. Как утверждают психологи, положительная оценка подарка и удовольствие от его получения не зависят от цены. Если человек равнодушен к какому-то предмету, то его высокая цена не сможет изменить его реакцию.

Исследователи опровергают распространенное мнение о том, что лучше подарить маленький, но зато первоклассный подарок. Ученые установили, что положительная эмоциональная реакция на подарок была прямо пропорциональна его размерам. Чем габаритнее подарок, тем больше удовольствия выражал человек от его получения. По мнению ученых, такую реакцию диктует подсознание.

Ученые выработали правила, следуя которым можно усилить положительный эффект от подарка. Так, выбирая между подарочным сертификатом и подарком, который можно на него приобрести, предпочтите второе. Как утверждают исследователи, подсознание обмануть очень просто. Психологи считают, что достаточно положить подарок в объемную коробку, набитую конфетти и мишурой, упаковать все это в яркую обертку, обвязать огромным бантом, и радость одариваемого вам обеспечена.

Психологи не советуют дарить безликие подарки, похожие на те, которыми обмениваются на работе. Речь идет о ежедневниках, флешках, конфетах. Близкому человеку канцелярию и гастрономию в качестве подарка лучше не предлагать. Также не стоит преподносить кухонную технику, предупреждают эксперты.