Государство заставит нерадивых родителей оплатить содержание ребенка

Палата представителей уже внесла поправки в законопроект о возмещении расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Если этот документ вступит в силу, то алименты с родителей, лишённых родительских прав, в некоторых случаях могут быть увеличены в десятки раз.

Сейчас в Беларуси более 32 тысяч детей воспитываются в детских домах. По статистике лишь 14% из них потеряли родителей. Остальные так называемые социальные сироты. Ежегодно государство затрачивает около пяти миллионов рублей на содержание каждого такого ребёнка. Это немалая нагрузка на бюджет и налогоплательщиков.

Алименты с безответственных родителей до сих пор составляли лишь четвёртую часть расходов на обеспечение ребёнка. По новому законопроекту, который вот-вот вступит в силу, оплачивать содержание брошенных детей полностью придётся их нерадивым родителям. Однако есть мнение, что с помощью нормативных актов ситуацию изменить сложно. Известны случаи, когда, пытаясь уйти от ответственности, матери избавлялись от новорожденных.

Сейчас новый законопроект рассматривается в Администрации Президента Беларуси, создана рабочая группа по решению проблемы брошенных детей. <С этим злом необходимо бороться как с самым опасным явлением нашего общества>, - неоднократно подчёркивал глава государства. Защита детей - дело государственной важности.