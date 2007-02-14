Миллион алых роз:

14 февраля - День Святого Валентина, праздник всех влюблённых.

Историю его возникновения связывают с красивыми легендами, где правда переплетена с вымыслом. Их героем является молодой священник Валентин, который, по одной версии, мирил поссорившихся, помогал им писать письма с признаниями в любви, дарил цветы молодым супругам. В другой истории христианский проповедник Валентин на глазах у всех исцелил от слепоты дочь тюремщика, которую любил. Позднее римско-католическая церковь причислила Валентина к лику святых, а влюбленные выбрали его своим покровителем. 14 февраля - день его казни - стал Днем Святого Валентина, днем всех влюбленных.

Акция "За любимую Беларусь!" соберет сегодня молодежь Минска на площади Бангалор. С самого утра в вузах столицы и на улицах города члены БРСМ будут раздавать поздравления с Днем Святого Валентина в форме сердечек. Участники мероприятия планируют не только вручать прохожим маленькие символы любви - алые "валентинки", но и украсить ими центр города. Вечером на площади Бангалор состоится концертно-развлекательная программа.

В Японии в День Святого Валентина главным подарком считается шоколад. Его продажи в праздник составляют более одной восьмой от годового объема. Сегодня японцы отмечают День всех влюбленных в 50 раз. Традиция делать подарки любимым пришла сюда в послевоенные годы. Однако, как и многие другие заимствования, претерпела изменения. Если раньше подарки к этому дню дарили в основном девушки молодым людям, то в этом году появились специальные товары, ориентированные на прекрасную половину человечества. Среди необычных предложений - шоколадный массаж. Считается, что запах какао и кофеин помогают расслабиться и снять усталость. Особый знак внимания - лакомствам, приготовленным собственноручно.