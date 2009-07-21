Убийца пожилых людей в Барановичах получил 25 лет лишения свободы

Вынесен приговор лицу, совершившему серию убийств и разбоев в городе Барановичи.

Тридцатидевятилетний неоднократно судимый уроженец города Малорита (Брестская область) признан виновным в совершении в феврале-марте 2002 года двух сопряженных с разбоями умышленных убийств и одного покушения на убийство с особой жестокостью, а также еще двух разбойных нападений. Все преступления совершены с целью завладения имуществом потерпевших - престарелых жителей города Барановичи.



Приговором судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда обвиняемому в соответствии с позицией государственного обвинителя назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

При назначении наказания суд учел добровольное сообщение подсудимым о совершенных преступлениях (явку с повинной), «чистосердечное раскаяние в совершенных преступлениях, активное способствование выявлению преступлений», сообщает БелТА.



