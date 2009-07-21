Больной подросток шесть месяцев обманывал авиаперевозчиков

Он заставил их поверить в то, что он бизнесмен, собирающийся создать собственную авиакомпанию.

17-летний уроженец Йоркшира от имени компаний-перевозчиков American Global Group и Island Airways создал несколько интернет-сайтов и под псевдонимом Адам Тэйт начал вести переговоры с руководителями авиакомпаний, заявляя, что у него есть в наличии 12 самолетов.

Он лично встретился с управляющим аэропорта острова Джерси, расположенного в проливе Ла-Манш, по поводу запуска новой льготной авиалинии. Для большей убедительности в ходе переговоров он ссылался на своих выдуманных коллег - Дэвида Рича и Аниту Дэш. Этими и рядом других имен он подписывался в электронных письмах.

Кроме того, подростку помогла его феноменальная память, характерная для аутистов. К примеру, он может с легкостью назвать расписания рейсов всех международных авиакомпаний. Также он, видимо, обладает недюжинным актерским талантом.

- Некоторые его слова определенно указывали на то, что его заявления отнюдь не беспочвенны, - сообщил один из обманутых менеджеров. Он добавил, что его заинтересовали предложения, сделанные «Тэйтом».

Во время допроса подросток сознался в афере и заявил, что готов аннулировать все заключенные сделки. Представитель полиции заявил, что, скорее всего, никакого наказания задержанный не понесет, сообщает Daily Telegraph.