Милиция будет ловить пьяниц возле магазинов

А про дебоширство и хулиганство сообщат на работу

С 8 по 23 августа в Миске проходит комплекс мероприятий под названием «Добробыт», сообщает БЕЛТА.



В этот период сотрудники милиции будут вечером и ночью особо тщательно патрулировать места, где собирается молодежь, чтобы пресекать распитие алкоголя.



Под пристальный контроль попадут и пьяницы, которые традиционно собираются возле магазинов. Желающих выпить будут доставлять в территориальные подразделения ОВД для проведения профилактической работы. А при необходимости и в учреждения здравоохранения, чтобы поставить на учет.



Ничего хорошего не ждет выпивох, которые на протяжении этого года дебоширили, хулиганили и поднимали руку на домочадцев. Всю информацию об их правонарушениях направят по месту работы или учебы.

