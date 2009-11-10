Женский футбол: по лицу и за волосы

20-летняя футболистка Элизабет Ламберт, выступавшая за сборную университета в штате Нью-Мексико, США, дисквалифицирована за вопиющее поведение на футбольном поле.

Как передает Русская Служба BBC, во время матча с женской командой другого университета, спортсменка била, пинала и дергала за косы своих соперниц. Видеозапись драки была выложена на видеохостинге YouTube и за 3 дня собрала миллион просмотров.

Несмотря на это, девушка была наказана во время игры только один раз – когда запустила мяч в лицо упавшей футболистке из другой команды.

После игры Ламберт принесла извинения за свое поведение пострадавшим соперницам, тренеру и подругам по команде, назвав его недопустимым, и добавила, что готова нести ответственность за этот поступок. По словам спортсменки, во время игры ее просто захлестнули эмоции.

Решением педагогического совета до конца обучения в университете студентке запрещено принимать участие в каких-либо спортивных соревнованиях и даже появляться на спортивных аренах и в залах на территории ВУЗа.