Женский футбол: по лицу и за волосы

Как передает Русская Служба BBC, во время матча с женской командой другого университета, спортсменка била, пинала и дергала за косы своих соперниц. Видеозапись драки была выложена на видеохостинге YouTube и за 3 дня собрала миллион просмотров.
Несмотря на это, девушка была наказана во время игры только один раз – когда запустила мяч в лицо упавшей футболистке из другой команды.
После игры Ламберт принесла извинения за свое поведение пострадавшим соперницам, тренеру и подругам по команде, назвав его недопустимым, и добавила, что готова нести ответственность за этот поступок. По словам спортсменки, во время игры ее просто захлестнули эмоции.
Решением педагогического совета до конца обучения в университете студентке запрещено принимать участие в каких-либо спортивных соревнованиях и даже появляться на спортивных аренах и в залах на территории ВУЗа.