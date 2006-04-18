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В российской столице начался Второй этап Дней образования Беларуси в Москве

18 апреля 2006 11:58
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Мероприятие продлится два дня. 18 апреля белорусская делегация представителей учебных заведений Беларуси посетит ряд образовательных учреждений Москвы и проведет переговоры о сотрудничестве с руководителями некоторых вузов российской столицы.В посольстве Беларуси в России состоится встреча министра образования Александра Радькова с послами зарубежных стран, где они обсудят вопросы расширения возможностей привлечения иностранных студентов к обучению в вузах Беларуси. В рамках всероссийской выставки образовательных услуг 18 апреля в Москве откроется экспозиция "Образование в Беларуси: качество и доступность". В итоге между Министерством образования Беларуси и Департаментом образования Москвы будет подписан протокол о сотрудничестве.
# общество

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