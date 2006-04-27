< Техносфера - 2005>: подведены итоги

Конкурс проводили по двум номинациям: нефтяная-химическая-газовая промышленность и машиностроение-приборостроение. Победителями стали крупнейшие промышленные гиганты страны: <Белшина>, <Беларуськалий>, <Атлант> и Минский тракторный завод.Все победители получили памятные кубки и медали. Председатель оргкомитета конкурса <Техносфера 2005> Евгений Пак считает, что конкурс должен привлечь внимание к проблеме качества инженерных кадров страны. Возможно, его проведение станет традиционным.