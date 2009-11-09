Минчанин пытался продать несуществующий диплом БНТУ за $6 тыс.

Факт мошенничества установлен сотрудниками управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями в стратегических направлениях УВД Миноблисполкома.

Житель Минска 1972 года рождения занимался «бизнесом» по продаже дипломов БНТУ. Как установило следствие, минчанин предлагал заплатить ему $6 тыс. якобы для взятки должностным лицам Министерства образования за заведомо незаконное решение о выдаче диплома БНТУ. Пока правоохранители выявили один факт такой сделки, покупатель липового диплома (житель Минска 1977 года рождения) передал злоумышленнику сумму в $3,5 тыс. Между тем в УВД Миноблисполкома уверены, что это не единичный случай, наверняка есть и другие жертвы мошенника, поэтому расследование продолжается.

По информации БЕЛТА, факт мошенничества был установлен в то время, когда подозреваемый уже был арестован по другим уголовным делам - по ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431 УК Беларуси («Соучастие в преступлении» и «Дача взятки»). Теперь к ним добавили еще ч.3 ст.209 УК («Мошенничество»).