Храм-палатка стал пристанищем для всех верующих

В Витебске, на окраине города есть место, где на православные праздники приходят прихожане различных конфессий. В храме-палатке каждый чувствует себя спокойно и защищено, как дома. Даже в стесненных условиях особую атмосферу сумел создать настоятель. Он мог бы проповедовать иудаизм, но надел православную рясу.

Первые религиозные воспоминания у Григория Кикинзона связаны с бабушкой — она варила мацу и ходила в синагогу. Но отец Григорий пришел в православную веру. В трудные 90-е принятие сана стало переломным моментом в жизни.

Григорий Кикинзон, настоятель храма Всех Святых:

То, что я рожден и по национальности еврей, это не значит, что я должен быть обязательно иудеем или иудейской веры. Я принял православие.

3 года назад отец Григорий возглавил новый приход. Начинал буквально с нуля, а теперь храм-палатку в одном из микрорайонов Витебска знают все. И хоть церковь и стоит на траве, народная тропа к ней не зарастает.

Временная церковь стала постоянным пристанищем для верующих со всей округи. Храм разместился в брезентовой палатке, доставшейся по наследству от военных. Внутри на стенах – вагонка, на потолке – сайдинг. Все своими руками. А в морозы прихожан согревает не только вера, но и оригинальная печка.

Эту скромную церковь прихожане не променяют даже на самый величественный храм. Где еще почувствуешь себя как дома?

Чтобы верили с пониманием, отец Георгий организовал Воскресную школу и для детей, и для взрослых.

Священник помогает не только православным. Приход открыт для всех верующих, независимо от конфессии.

Григорий Кикинзон, настоятель храма Всех Святых:

Когда происходит у нас крещение Господне, мы раздаем водичку, и многие приходят. Они сами говорят: а вот я католик, я могу взять? Пожалуйста!

По выходным импровизированный храм не вмещает всех желающих послушать проповедь. Настоятель вместе с прихожанами-энтузиастами мечтают о новом храме. Но с его возведением не спешат. Была бы вера, а ее символ построится.