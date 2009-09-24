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Мэрилин Мэнсон заболел свиным гриппом

24 сентября 2009 12:37
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Один из самых неоднозначных артистов современности - Мэрилин Мэнсон - публично заявил, что болен гриппом A/H1N1.

По словам музыканта, диагноз «грипп A/H1N1» ему поставили на приеме у врача.

«Итак, мне официально поставлен диагноз «свиной грипп», - написал Мэнсон в блоге MySpace Celebrity. Вместе с тем речь идет о случае, когда болезнь не угрожает жизни и ожидается быстрое выздоровление, пояснил он: «К сожалению, я выживу».

Кроме Мэнсона свиным гриппом недавно заболели участники британской группы Kasabian. Музыканты почувствовали недомогание в Сиднее и с симптомами этого заболевания были госпитализированы, сообщает Newsru.com.

# общество # Грипп

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