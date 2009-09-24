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Знаки заработают на солнечных батареях, вдоль дорог установят «волчьи глаза»

24 сентября 2009 12:05
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Сделать заметнее пешеходные переходы помогут возобновляемые источники энергии.

Теперь при строительстве переходов вне населенных пунктов используются знаки, потребляющие энергию солнечных батарей. Так, на 54-м километре трассы Минск-Гомель водители видят небезопасный участок издалека. Подобные технологии будут применены еще на 8 пешеходных переходах. В систему также могут добавлять ветряной генератор.

— Не заметить такие участки дороги трудно, — отметил Юрий Троян, начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МВД Беларуси. — Стали ярче пешеходные переходы и в столице. Знаки о приближении к ним устанавливаются посередине проезжей части, оснащаются светодиодами. Год назад мы опробовали такое обозначение на улице Ванеева, одновременно сделав «островок безопасности». За год там не произошло ни одного ДТП.

По статистике, до 40% из числа всех происшествий занимают наезды на пешеходов. Исключить вероятность аварий стараются уже при проектировании дорог: пускают их в обход населенных пунктов, строят разноуровневые пешеходные переходы.

Чтобы предотвратить наезды на диких животных, на дорогах страны установят прибор «волчий глаз». Это столбики с призмами, преломляющими свет фар на 90 градусов. Звери принимают их за волчьи глаза и уходят обратно в лес, избегая проезжей части, пишет «Рэспублiка».

# общество

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