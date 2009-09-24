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Судебный исполнитель присвоил Br27,7 млн. выплат

24 сентября 2009 12:14
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В Миорском районе судебный исполнитель присваивал выплаты, получаемые от граждан.

Особым служебным рвением 29-летний мужчина отличился в период с января 2007 года по август 2009 года. За это время он получил от граждан и организаций района Br27,7 млн. в качестве выплат по решениям суда. Однако все полученные деньги молодой человек присваивал.

За хищения в крупном размере в отношении теперь уже бывшего старшего судебного исполнителя возбуждено уголовное дело по ст.210 ч.3 Уголовного кодекса Беларуси, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ходе предварительного расследования молодой человек возместил ущерб в Br25,9 млн. Следствие продолжается, сообщает БЕЛТА.

# общество

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