Мэр Петербурга хочет брать деньги с приезжающих в город экскурсантов

Трудности с пополнением бюджетов в кризисный 2009 год вызвали всплеск активности чиновников, направленной на изобретение новых способов налогообложения.

Некоторые из выбранных «Временем новостей» в топ-10 фискальные инициативы до сих пор обсуждаются на самом высоком уровне, а ряд экзотических налогов уже действует.



Силиконовая долина



Лидер демократического большинства в сенате США Гарри Рейд предложил ввести 5-процентный налог на ряд косметических медицинских процедур, проводимых для коррекции внешности людей безо всякой необходимости, исключительно из прихоти пациентов. Его моментально назвали налогом на ботокс. В рамках реформы американской системы здравоохранения сенатор предложил, в частности, обложить налогами операции по разглаживанию морщин, инъекции ботокса и увеличение груди. По его расчетам, это могло бы обеспечить пополнение бюджета на 5,8 млрд долл. в течение десяти лет.



Снять лишний жирок



Парламент Дании принял решение ввести налог на жир в продуктах питания, а также повысить налоги на шоколад, другие сладости и прохладительные напитки. Объясняется это, естественно, заботой о здоровье нации, все в большей степени страдающей от избыточного веса. За счет любителей сладкого и жирного предполагается нарастить бюджет на 1,5 млрд крон (200 млн евро) в год. Предельный налог составит 25 крон (3,4 евро) на килограмм сыра, масла, маргарина и растительного масла. В свое время Дания была первой страной Евросоюза, которая ввела налог на газированные прохладительные напитки, и здесь он остается самым высоким -- 1,14 кроны (15 евроцентов) на литр.



Фискальная нота "соль"



Президент Латвийского общества врачей Петерис Апинис, по совместительству являющийся советником премьер-министра Латвии Валдиса Домбровскиса, предложил пополнить перечень вредных для здоровья людей, но полезных для самочувствия государственного бюджета продуктов солью и сахаром. Врач обращает внимание, что чрезмерное употребление соли вызывает у человека повышение давления и сокращает его жизнь на два-четыре года. Злоупотребление сахаром может стать причиной сахарного диабета, от которого в Латвии ежегодно умирает 4 тыс. человек. По его мнению, акцизный сбор на соль и сахар должен быть введен по аналогии с налогообложением табака и алкоголя.



Скачивайте в бюджет



Власти все большего числа стран задумываются над тем, как обложить налогами интернет-пиратов. Связано это, видимо с тем, что справиться с ними, как и с вполне реальными сомалийскими пиратами, правоохранительные структуры уже отчаялись. Администрация острова Мэн -- британской офшорной зоны -- предложила обложить всех пользователей файлообменных сетей налогом в 1 евро в месяц. Правда, перечислять его будут не в госбюджеты, а на счета различных международных организаций, занимающихся охраной авторских прав. А представители партии «зеленых» в парламенте Германии решили пойти дальше и выступили с идеей дополнительного налогообложения всех пользователей Интернета. Депутаты от «Блока Юлии Тимошенко» в парламенте Украины также внесли законопроект, предлагающий ввести 1-процентный налог на пользователей Интернета. Всемирную сеть украинские парламентарии таким образом приравнивают к местам демонстрации спектаклей и кинофильмов. Собранные деньги они предлагают потратить на поддержку отечественного театра и кино.



Голая прибыль



Губернатор штата Нью-Йорк Дэвид Паттерсон также предложил ввести 4-процентный налог на покупку через Интернет музыки, фильмов и компьютерных программ. У его политических противников особое возмущение вызвал тот факт, что в заявлении губернатора говорилось о необходимости распространить этот налог и на порнографическую продукцию. По мнению противников налога на порно, это первый шаг к признанию этой продукции вполне законной.



Интимный НДС



18-летняя румынка Алина Перча, получающая высшее образование в Германии, решила продать на интернет-аукционе свою девственность. 45-летний итальянский бизнесмен оценил ее в 10 тыс. евро. Акт «купли-продажи» состоялся в фешенебельном отеле Венеции. Но сделка была заключена на территории Германии. Поэтому местные фискальные органы потребовали от г-жи Перча уплатить налог с продажи девственности. Налоговики сочли аукцион просто сексом за деньги, который в Германии не является преступлением в отличие от неуплаты налогов. Так как достаточно большая сумма денег заработана за очень короткий период, с нее могут потребовать заплатить еще и НДС. Таким образом, в доход государства может уйти более половины полученной предприимчивой девушкой суммы.



Воровской сбор



Министерство финансов Украины представило в парламент проект нового налогового кодекса. Ценой того, что ставка налога на доходы физических лиц по политическим мотивам в предвыборный год повышена быть не может, стало максимальное расширение налогооблагаемой базы. В частности, предлагается брать подоходный налог с взяток и украденного. Причем размер налогооблагаемой базы будет определяться по сумме, фигурирующей в приговоре суда.



Умер -- плати



Латвийская ассоциация похоронных служб предложила ввести налог «на покойников». Платить его будут ежегодно за каждый метр захоронения родственники усопшего. Данный налог должен заменить разовый сбор в 25 латов (50 долл.) на содержание кладбищ, который сейчас вносится во время похорон. Чиновники объясняют инициативу заботой о родственниках, у которых и без того много расходов, связанных с погребением. О санкциях для неплательщиков ничего не сообщается.



Широкополосный налог



Налог на стационарные телефоны предлагает ввести правительство Великобритании. Размер сбора составит 6 фунтов стерлингов в год. Примечательно, что собранные с пользователей традиционного вида связи средства -- около 175 млн фунтов в год -- власти намерены направить на развитие систем высокоскоростного доступа в Интернет. Поэтому новый сбор журналисты окрестили широкополосным налогом.



Невский респект



Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко придумала, где найти средства, необходимые для восстановления городских памятников. Брать деньги будут с тех, кого они, видимо, больше всего интересуют, -- с приезжающих в город экскурсантов. Налог с туристов составит 2 евро, что позволит пополнять бюджет города на 10 млн евро в год. Впрочем, такой налог уже существует в некоторых странах, а посетить город, давший России практически всех ее нынешних руководителей, видимо, особая привилегия.