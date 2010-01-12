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Видел бы эту очередь режиссёр Джеймс Кэмерон!

12 января 2010 20:15
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Что бы посмотреть фильм в формате 3D в обновлённом кинотеатре «Киев», люди готовы стоять часами.

- Говорили, что три часа уже стоят. Но я думаю, мы пройдём  быстрее.

- Ноги немного мёрзнут, а так нормально

Премьерный сеанс в очках со спецэффектами – удовольствие не из дешёвых.  Билет на вечерний сеанс стоит 20 тысяч. Но киноманов не пугает ни цена, ни мороз. Попасть в третье измерение мечтает и стар и млад.

- За этими ощущениями пришли. Такое впервые.

Кинотеатр рассчитан только на 280 мест, а желающих, как видно, немного больше. Почти все билеты на эту неделю уже раскуплены. Но надежда, как говорится, умирает последней.

- Думаю, через час вполне успею.

# общество

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