Видел бы эту очередь режиссёр Джеймс Кэмерон!

Что бы посмотреть фильм в формате 3D в обновлённом кинотеатре «Киев», люди готовы стоять часами.

- Говорили, что три часа уже стоят. Но я думаю, мы пройдём быстрее.

- Ноги немного мёрзнут, а так нормально

Премьерный сеанс в очках со спецэффектами – удовольствие не из дешёвых. Билет на вечерний сеанс стоит 20 тысяч. Но киноманов не пугает ни цена, ни мороз. Попасть в третье измерение мечтает и стар и млад.

- За этими ощущениями пришли. Такое впервые.

Кинотеатр рассчитан только на 280 мест, а желающих, как видно, немного больше. Почти все билеты на эту неделю уже раскуплены. Но надежда, как говорится, умирает последней.

- Думаю, через час вполне успею.