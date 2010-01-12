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Фото. Украинские пенсионеры оккупировали здание Правительства с требованием увеличить пенсии

12 января 2010 19:06
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На предвыборной передовой дежурит наш корреспондент Наталья Копотева.

Сегодня они стоят под флагами партии регионов. Накануне ее лидер и один из главных претендентов на пост президента Виктор Якунович пообещал в случае прихода к власти сразу увеличить пенсии в два раза. И выполнить знаменитый закон о повышении соцстандартов.

Дело в том, что действующий президент, и  так же один из кандидатов Виктор Ющенко этот же закон подписывал уже неоднократно. Но правительство еще одного кандидата, Юлии Тимошенко, тысячу раз объясняло, что на повышение соцстандартов денег в бюджете нет.

Наталья Копотева

Украинский пенсионер

Украинский пенсионер

митинг у здания правительства в Украине

митинг у здания правительства в Украине

митинг у здания правительства в Украине

Юрий мирошниченко

Плакат с Ющенко

 

# общество # Фотофакт

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