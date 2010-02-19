Мать вела дневник, в котором записывала преступления сына

Следственный отдел предварительного расследования Заводского РУВД в отношении 34-летнего минчанина возбудил ряд уголовных дел по таким серьезным преступлениями, как грабежи, хулиганства, разбои, кражи.

Поражает тот факт, что все эти злодеяния подозреваемый совершал в отношении собственной престарелой матери.

— Женщина до последнего не хотела обращаться в милицию из-за обычной материнской любви и жалости, — поясняет следователь СО ПР Заводского РУВД Олег Кацапов. — Зато о каких-то мало-мальски сыновних чувствах здесь говорить просто не приходится. Преступления совершались с завидной регулярностью. Подозреваемый выносил из дома и продавал буквально все нажитые матерью бытовые приборы и вещи, часто скандалил, дебоширил, воровал и просто отбирал у нее деньги. На работу устраиваться не хотел, жил исключительно за счет матери-пенсионерки. Попытки женщины излечить сына от алкоголизма заканчивались безуспешно.

Проведению досконального расследования весьма поспособствовал обнаруженный дневник матери. На протяжении последних восьми месяцев кошмара 71-летняя женщина вносила туда записи, в которых и нашли свое отражения неблаговидные деяния сына.

«27 сентября – пил, разбил телефон…, 6 октября – украл мобильник…, 12 октября – разбил телевизор…, 28 октября – пил, поранил мне руку…, 24 ноября – выломал дверь в мою комнату…, 11 декабря – требовал денег на выпивку, разбил холодильник…» – вот только некоторые выдержки из этой тетрадки.

Но даже материнскому терпению когда-то приходит конец – женщина обратилась с заявлением в милицию. В настоящее время подозреваемый арестован. Проводится расследование. Речь может идти о десяти годах лишения свободы, сообщает сайт ГУВД.