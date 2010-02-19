Экс-премьер Испании показал неприличный жест студентам университета

В Испании экс-премьер министр Хосе Мария Аснар на встрече со студентами университета города Овьедо показал неприличный жест толпе протестовавших против его приезда.

В течение всего времени пребывания политика в университете группа студентов выражала протесты в связи с его приездом. При входе в университет студенты скандировали лозунги «Аснар, ты террорист», «Фашисты, вон из университета», «Нет войне».

Его выступление, посвященное экономическому кризису, также несколько раз было прервано выкриками.

Когда встреча уже была завершена, политик показал средний палец толпе, которая демонстративно посмеялась в лицо политику, , сообщает Газета.ru со ссылкой на El Mundo.