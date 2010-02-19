Половина россиян не хочет, чтобы их близкие родственники служили в армии

Чаще всего это мнение мотивируют дедовщиной. Это показал опрос ВЦИОМа, проведенный 13–14 февраля среди 1600 человек.

Против службы в армии выступают чаще всего женщины и образованные россияне.

Дедовщина стала более важной причиной отказа от службы в армии, чем сами военные действия, отмечается на сайте ВЦИОМа. Если раньше противники службы в армии аргументировали свою позицию опасностью ранения или гибели в военных конфликтах (64% и 60% в 2000 и 2002 гг. соответственно), то сейчас на этот фактор отошел на второй план (51%), а главная причина заключается в дедовщине и неуставных отношениях (75%, в 2000 г. — 45%). Третьим по значимости фактором является бесправность и унижение военнослужащих (43%, в 2000 году — 22%).

Видеть своих родственников военнослужащими хотели бы всего 36% респондентов, сообщает сайт GZT.ru.