Минчанка ради выпивки обворовала мать и дочь

В Ленинском РУВД возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней минчанки, которая обокрала своих мать и свою дочь.

Женщина систематически злоупотребляла спиртными напитками. Как следствие, она была лишена родительских прав. Периодически минчанка наведывалась в отчий дом, благо ключи для этого имелись. Но не для того, чтобы повидаться с маленькой дочкой, которую воспитывала бабушка.

Сначала из квартиры был вынесен DVD-плеер, в ломбарде за который дали 40 тысяч рублей. Деньги вскоре были пропиты. В следующий раз пьяница похитила золотые сережки, причем не постеснялась снять бабушкин подарок прямо из ушей дочери. В ломбарде украшения оценили в 100 тысяч рублей, которые также были благополучно спущены на спиртное.

Следующий свой визит в квартиру матери женщина нанесла ранним утром. Воспользовавшись тем, что все спали, минчанка тихо зашла в прихожую и схватила стоявшую недалеко сумку. В последний момент хозяйка заметила движение в квартире. Выбежав к дверям, она увидела родную дочь, уносившую похищенное. Этот поступок дочери стал, что называется, последней каплей, переполнившей чашу материнского терпения.

Сотрудники уголовного розыска отыскали и задержали нерадивую дочь в этот же день. Правда, деньги из сумки, как и предыдущее ценные вещи, к этому времени уже были пропиты. Вернуть удалось только саму сумку и находившиеся в ней документы.

В отделе дознания Ленинского РУВД трактовали действия злоумышленницы по части 1 статьи 206 (грабеж) УК Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, сообщает сайт ГУВД.