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Мастер-класс для музыкантов от Михаила Финберга

06 ноября 2009 16:03
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Известный далеко за пределами Национальный концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга сегодня выступил перед студентами Минского музыкального училища.

Цель проекта «Белорусская культура – в Европе» - это знакомство с отечественной музыкой, композиторами, а главное - музыкантами, которые получили мировое признание. Такие концерты проводятся для того, чтобы талантливые исполнители могли передать свой богатый опыт начинающим музыкантам.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси:
Таким образом, состоялся чудесный концерт, чудесная встреча. Я очень доволен и хочу пожелать молодым исполнителям успехов, и чтобы они любили свою страну, белорусское искусство, и делали все возможное, чтобы нашу страна была еще более узнаваема во всем мире.

# общество # Культура

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