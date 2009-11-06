Мастер-класс для музыкантов от Михаила Финберга

Известный далеко за пределами Национальный концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга сегодня выступил перед студентами Минского музыкального училища.

Цель проекта «Белорусская культура – в Европе» - это знакомство с отечественной музыкой, композиторами, а главное - музыкантами, которые получили мировое признание. Такие концерты проводятся для того, чтобы талантливые исполнители могли передать свой богатый опыт начинающим музыкантам.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси:

Таким образом, состоялся чудесный концерт, чудесная встреча. Я очень доволен и хочу пожелать молодым исполнителям успехов, и чтобы они любили свою страну, белорусское искусство, и делали все возможное, чтобы нашу страна была еще более узнаваема во всем мире.