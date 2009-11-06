Заслуженным людям страны вручили государственные награды

Медалей «За трудовые заслуги» и благодарности Президента удостоены 69 белорусов.

Это не только руководители предприятий, но и простые труженики. Их руками строится суверенная и стабильная Беларусь.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

«Глубокого уважения заслуживают ваша преданность порученному делу, активная жизненная позиция, целеустремленность и весомый личный вклад в динамичное развитие белорусского общества. Современная экономика страны сегодня надежно подкреплена многими государственными программами, успех в реализации которых зависит, прежде всего, от каждого из вас. Уверен, что ваши профессиональные знания, высокая ответственность и умение организовать эффективную работу будут содействовать дальнейшему успешному социально-экономическому, научному и культурному развитию Беларуси».

Наряду с персоналиями, были отмечены и целые коллективы. Однако каждый из обладателей личных наград считает, что это признание, несомненно – заслуга общая.