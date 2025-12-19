В Национальном художественном музее проходит выставка «Обережный круг»
Анна Меркушевич, корреспондент:
Яркий, трогательный, нежный, привлекательный мир женщин разнопланово представлен в Национальном художественном музее Республики Беларусь. Сегодня здесь работает выставка «Обережный круг». Давайте и мы полюбуемся красотой.
Это женский, славянский, российско-белорусский выставочный проект, организованный совместно с Московским отделением Союза художников России при поддержке Россоотрудничества и Российской академии художеств.
Алексей Матюшонок, заведующий выставочным отделом Национального художественного музея Республики Беларусь:
В прошлом году этот проект объехал пол Беларуси. Он побывал и в Гомеле, и в Витебске, и в Могилеве. На этой выставке представлено около 90 работ в различных техниках. Здесь есть и живопись, есть графика, есть скульптура, декоративно-прикладное искусство и даже костюм.
Все работы создавали женщины, да и посвящены они тоже им. Женщина о женщине. Дадим выставке свое название. Среди авторов как российские художники, так и белорусские. Серию разных работ представила известный живописец из Могилева Галина Кононова. Здесь есть и ее дамы поры года, и осень в образе геометрических фигур.
Подробности в видео.