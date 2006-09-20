Каждому ребенку найдется занятие

Количество кружков, секций и студий во внешкольных учреждениях Минска увеличилось. Растет и интерес к ним, а особенно к техническому и художественному творчеству, а также к компьютерной грамоте.

Сейчас идет активная запись в кружки. По прогнозам специалистов, в этом году их будут посещать большее количество детей, чем в прошлом. Тогда занятия, в свободное от уроков время, нашли себе почти 84 тысячи юных минчан.

В прошлом году в Минске работало более пяти с половиной тысяч всевозможных кружков и секций. Сегодня их еще больше. Здесь, как в экономике: спрос рождает предложение. Минские дети особенно любят заниматься танцами, спортом и техническим творчеством. Уже сложно представить себе внешкольное учреждение без компьютерного класса.

"Даже родители трехлетних малышей стараются найти им занятие. В основном, это изобразительное искусство, танцы и школа раннего развития", - отмечает директор центра творчества детей и молодежи Партизанского района Елена Орлова.

Начало учебного года - горячая пора для записи в кружки. В центре творчества детей и молодежи Партизанского района столицы уже не в состоянии принять всех желающих в группу брейк-данса. А того, что на занятия по косметологии и этикету придет более полусотни десятков девушек, не предполагали даже сами педагоги. Их помощь так называемым "трудным" подросткам, также востребована.

В центре внешкольной работы "Золак" - 540 кружков, где занимается почти шесть с половиной тысяч детей. В прошлом учебном году, в кружках и студиях занималось почти 84 тысячи минских детей. Сегодня педагоги прогнозируют: будет больше.