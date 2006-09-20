Популярность дистанционного образования в Беларуси растет. Более двух тысяч студентов белорусских вузов слушают лекции, выполняют практические задания и даже сдают зачеты посредством Интернет.

:Не только общаться, но и обучаться можно сегодня во "всемирной паутине". Все больше студентов предпочитают дистанционное образование традиционному. Получить диплом, не выходя из дома, предлагают: БГУИР, БГУ, БНТУ, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, а также отдельные факультеты вузов страны.

Центр дистанционного обучения БГУИР работает более четырех лет. Студентов здесь обучают по семи специальностям. Учатся в центре около 500 человек. Число студентов увеличивается ежегодно. Ведь преимуществ в такой системе немало: гибкий график, низкая стоимость и диплом без указания формы обучения.

Специалисты Американской ассоциации исследований утверждают, что к 2010 году две трети всех студентов мира будут обучаться посредством Интернет.