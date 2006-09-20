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В условиях прохождения воинской службы - нововведения

20 сентября 2006 11:02
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В Палату представителей поступил законопроект, в котором уточняются некоторые положения по вопросам воинской службы, учета, отсрочки от призыва.

Отныне отсрочка от призыва для продолжения учебы  будет предоставляться выпускникам профессионально-технических и средних специальных учебных заведений. Такое же право на период обучения независимо от его формы получат аспиранты и докторанты.

Нововведения не обошли стороной и резервистов. На время военных занятий и учебных сборов они будут считаться военнослужащими срочной службы. Кроме этого, срок постановки на воинский учет увеличивается с недели до месяца, так как за уклонение от него установлена ответственность в Уголовном кодексе Республики Беларусь.

# общество

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