Любимым женщинам - самые лучшие подарки

От простых цветов до роскошных автомобилей. В универмагах столицы - предпраздничный ажиотаж.

Самые популярные подарки накануне 8 марта - парфюмерия, одежда и игрушки. Щедрость белорусским мужчинам также не чужда - своим любимым покупают и золотые украшения, и даже автомобили.

У продавцов, которые торгуют цветами на улице, сегодня особенно много покупателей. Лидер продаж накануне женского праздника - тюльпаны. А в столичных универмагах много покупают парфюмерии и игрушек.

Вопреки мнению, что в главный женский праздник о быте не вспоминают, изделия из стекла и фарфора тоже в ходу, как и комплекты полотенец и скатертей. Это недорого, практично и всегда пригодится, говорят продавцы. Словом, выбор есть. Дело за фантазией.

Дорогие подарки женщинам по сердцу, мужчинам - по карману. В качестве подарка становится популярным автомобиль. Если зарплата не очень большая, а желание порадовать любимую велико, можно приобрести машину в кредит. Накануне 8 марта в одном из автосалонов столицы приобрели около 30 машин.

Перед 8 марта количество покупателей в столичных универмагах увеличивается в полтора, а то и в два раза. Значительно возрастает и товарооборот. Между тем, все продовольственные и промтоварные магазины и рынки столицы с 8 по 11 марта будут работать без выходных по обычному графику.