Не только хранительница домашнего очага, но и защитница Отечества

В Вооруженных Силах Беларуси служат более 3,5 тысяч женщин, причем 245 из них носят офицерские погоны, более тысячи являются прапорщиками, свыше 2,5 тысяч проходят службу по контракту на должностях солдат и сержантов. За 10 лет общее число женщин-офицеров в белорусской армии увеличилось почти в три раза. Большинство из них проходят службу в должностях военных врачей, психологов, переводчиков и юристов. С 2002 года осуществляется набор девушек на факультет связи и АСУ Военной академии Беларуси. И в текущем году первые шесть выпускниц факультета наденут офицерские погоны. В процессе прохождения службы женщины пользуются теми же правами, что и мужчины, и наравне с ними выполняют должностные обязанности.