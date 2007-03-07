Она рождает любовь, красоту и жизнь:

В послании Министерства обороны главным стала любовь.

Белорусская армия во всех частях поздравляла женщин.

В Вооруженных Силах республики сегодня служат более 3,5 тысяч представительниц прекрасного пола. Из них 245 носят офицерские погоны, более 1000 являются прапорщиками, и почти три тысячи женщин проходят службу по контракту на должностях солдат и сержантов.

Армейские будни для женщин служащих куда более прозаичны. Кроме гражданской профессии нужно всегда быть в отличной физической форме.

:Узел связи. Мужская психика не выдерживает монотонного режима - не хватает усидчивости. Эту работу здесь выполняют исключительно женщины.

Людмила Цветкова - связист без армейского прошлого, заканчивает работу в колледже. Могла работать на "гражданке". В армию пришла из интереса, и теперь точно знает, что здесь останется . 23 февраля считает таким же своим праздником, как и 8 марта.

Теперь список "женских" специальностей увеличился до 55 профессий командного, инженерного и технического профилей. Но почти каждая мечтает об офицерских погонах. Максимальный воинский чин, который носит женщина-офицер в белорусской армии, - подполковник, а низший - рядовой . "Генеральш" в отечественных Вооруженных силах пока нет. На форменной юбке лампасов не предусмотрено.

За последние десять лет число женщин-офицеров в белорусской армии увеличилось почти в три раза. Среди тех, кто дослужился до офицерского звания - 11 подполковников, 32 майора, 50 капитанов, и более тридцати лейтенантов.

Поздравления принимали и женщины-пограничники. В Комитете погранвойск именно "слабый" пол составляет большую часть коллектива. Две женщины-подполковника, 46 офицеров, более 800 на должностях прапорщиков, около 370 солдат-сержантов. Среди них Юлия Нестеренко - известная легкоатлетка, инструктор спортивной команды погранвойск, а также Инна Остроух - контролер, задержавшая 17 нарушителей государственной границы, обладательница медали за отличие в охране границы.