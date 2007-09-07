Люби свой город-герой Минск

В белорусской столице начинает работу Международная научно-практическая конференция "Минск и минчане. 10 веков истории".

Мероприятие приурочено к празднику города. В конференции примут участие более 100 специалистов из Беларуси, Польши и Литвы. Их выступления войдут в специальный сборник по истории Минска, который будет выпущен по итогам международной конференции. Eчастники обсуждают особенности политической и экономической жизни Минска в различные исторические периоды.

Первый экспонат для будущего музея истории столицы - уникальный предмет для письма XII века - передал сегодня в дар председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Михаил Мясникович.

Приятно поражает гостей популяризация истории города, которую планомерно проводят в белорусской столице. И уже несколько лет в минских школах новый учебный год традиционно начинается с урока "Я-минчанин".



