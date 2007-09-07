Минск готовится отметить свой 940-й День рождения

7 сентября в белорусской столице начинаются официальные торжества.

Для участия в праздновании Дня города одними из первых в Минск уже прибыли делегации ФРГ, Индии и Армении. Сегодня прибудут и остальные зарубежные гости. Всего поздравить минчан приедут более 100 представителей из 17 стран. К слову, многие из них остановятся в отеле "Европа".

Официальное открытие этой столичной гостиницы, которое также приурочено ко Дню города, состоится сегодня. Участие в нем примет Президент Беларуси Александр Лукашенко.

До революции "Европа" была самой высокой постройкой в городе, затем имела статус первой в республике гостиницы для интуристов. В первые дни войны в здание попала бомба, и во второй половине ХХ века на этом месте был пустырь. По поручению Президента, было решено восстановить историческое здание на углу современных улиц Ленина и Интернациональной.

Всего три года понадобилось архитекторам и строителям, чтобы отстроить легендарную минскую гостиницу. Она восстановлена в стиле "модерн". Номера и коридоры украшены картинами известных белорусских художников, холл - с первого по седьмой этаж - оформлен большим панно с сюжетами из истории города. Подняться на этажи можно на стеклянном лифте.

Ко Дню города приурочено множество мероприятий. Одно из них пройдет сегодня в Республиканском дворце культуры профсоюзов. Здесь состоится награждение победителей ежегодного городского конкурса профессионального мастерства "Минский мастер-2007". Награды вручат 31-му представителю массовых профессий. Общее число участников церемонии - 600 человек.

А у главного здания Национальной Академии Наук в честь 940-летия города зазвучат "Многая лета" и гимн Минска. Музыкальные произведения исполнит сводный хор в 500 голосов. Такой подарок преподнесут столице Первомайский район и Национальная академия наук.

В программе - также детские хоровые выступления и огненное шоу. Для удобства горожан перед зданием академии будет устроен импровизированный зрительский зал. Мероприятие начнется в 18.00 и продлится до 22.00.

Синоптики на День города в Минске обещают благоприятную погоду. Она будет не очень теплая, но солнечная. Завтра ожидается до 18 градусов тепла, а в воскресенье - температура немного понизится и пройдет кратковременный дождь.