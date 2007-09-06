Как на Минска именины испекли мы каравай!

Столичные хлебопеки приготовили к празднику города два торта - по 25 и 30 килограммов.

День рождения столица отметит по всем законам жанра. К юбилею минские хлебопеки подготовят гигантский бисквитный торт. Им будут угощать минчан и гостей столицы. Еще один торт, правда, цветочный, создадут исключительно для семейных пар. Он будет состоять из сотен букетов. Эксклюзивные торты достанутся не только молодоженам, но и "золотым" и "серебряным" юбилярам.

В Первомайском районе минчан и гостей столицы будут угощать бисквитным тортом, а в Октябрьском - цветочным. У Национальной библиотеки собравшихся поздравят прямо с небес. Здесь приземлятся парашютисты. А у здания Национальной академии наук споют хором. Причем уже завтра. Там пройдет праздник хоровой песни. Участие в нем примут двадцать коллективов из разных областей страны.



Это лишь часть тех сюрпризов, которые готовят к празднику города районные администрации. Организаторы обещают: и посмотреть будет, на что, и отдохнуть где. В девяти столичных районах будет работать сорок пять развлекательных площадок.