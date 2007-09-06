Прямой эфир

Как на Минска именины испекли мы каравай!

06 сентября 2007 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Столичные хлебопеки приготовили к празднику города два торта - по 25 и 30 килограммов.

День рождения столица отметит по всем законам жанра. К юбилею минские хлебопеки подготовят гигантский бисквитный торт. Им будут угощать минчан и гостей столицы. Еще один торт, правда, цветочный, создадут исключительно для семейных пар. Он будет состоять из сотен букетов. Эксклюзивные торты достанутся не только молодоженам, но и "золотым" и "серебряным" юбилярам.

В Первомайском районе минчан и гостей столицы будут угощать бисквитным  тортом, а в Октябрьском - цветочным. У Национальной библиотеки  собравшихся поздравят прямо с небес. Здесь приземлятся парашютисты.  А у здания Национальной академии наук споют хором. Причем уже завтра. Там  пройдет праздник хоровой песни. Участие в нем примут двадцать коллективов  из разных областей страны.

Это лишь часть тех сюрпризов, которые готовят к празднику города районные администрации. Организаторы обещают: и посмотреть будет, на что, и отдохнуть где. В девяти столичных районах будет работать сорок пять  развлекательных площадок.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
06 сентября 2007 16:48

Куклы, которые опасны для здоровья

06 сентября 2007 12:00

Не дать переписать историю

06 сентября 2007 12:00

Трансфер в Китай