Куклы, которые опасны для здоровья

Всемирно известная фирма "Мателл" отозвала еще одну крупную партию своих игрушек, с повышенным содержанием свинца.

Сделанные в Китае игрушки признаны опасными для здоровья детей. Игрушечные поезда, машинки, куклы - всего более 700 тысяч экземпляров изъяты из продажи по всему миру. Скандал разразился, когда выяснилось, что на заводах Китая игрушки красили составом с повышенным содержанием свинца.



Забеспокоились и белорусские мамы - знаменитая Барби есть у многих девочек. О том, что в Беларусь опасные игрушки не поступали в компании - поставщике продукции "Мателл" в нашу республику уверены. Все куклы абсолютно безвредны, каждая прошла необходимую проверку.

На страже безопасности и санитарные службы. В специальных лабораториях каждую игрушку проверяют на содержание в краске ядовитых веществ. Заключение экспертов - опасный свинец не выявлен.

Чем закончится скандал уже международного масштаба пока не известно. Определенно одно - свинцовых Барби в нашей стране нет.