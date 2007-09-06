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Куклы, которые опасны для здоровья

06 сентября 2007 16:48
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Всемирно известная фирма "Мателл" отозвала еще одну крупную партию своих игрушек, с повышенным содержанием свинца.

Сделанные в Китае игрушки признаны опасными для здоровья детей.   Игрушечные поезда, машинки, куклы - всего более 700 тысяч экземпляров изъяты из продажи по всему миру. Скандал разразился, когда выяснилось, что на заводах Китая игрушки красили составом с повышенным содержанием свинца.

Забеспокоились и белорусские мамы - знаменитая Барби есть у многих девочек. О том, что в Беларусь опасные игрушки не поступали в компании - поставщике продукции "Мателл" в нашу республику уверены. Все куклы абсолютно безвредны, каждая прошла необходимую проверку.  

На страже безопасности и санитарные службы. В специальных лабораториях каждую игрушку проверяют на содержание в краске ядовитых веществ. Заключение экспертов - опасный свинец не выявлен.
Чем закончится скандал уже международного масштаба пока не известно. Определенно одно - свинцовых Барби в нашей стране нет.

# общество # Куклы

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